Andora, Giornata della Gentilezza: ai nati del 2020 una chiave di simbolico benvenuto

Andora. È stato Enrico Poggio Pisi a rappresentare i bimbi nati ad Andora nel corso del 2020 in occasione della “Giornata della Gentilezza ai nuovi nati” che si celebra oggi in tutta Italia promossa, fra gli altri, dal Garante per l’infanzia e da Anci.

Una cerimonia virtuale, a cui seguirà non appena la situazione sanitaria lo permetterà, un’altra in presenza che coinvolgerà tutti e trentuno piccoli “classe 2020”. L’evento si è svolta in video sul profilo Facebook Comune Andora, secondo i protocolli anti COVID.

