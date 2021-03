AstraZeneca taglia le consegne ad aprile, Toti: “Dobbiamo rivedere tutto il piano vaccini”

Genova. “Non è colpa di nessuno, ma dobbiamo rivedere tutto“. Appena superato l’empasse del vaccino AstraZeneca bloccato dall’Aifa e riabilitato dall’Ema, il presidente Giovanni Toti dovrà vedersela con un altro ostacolo: “Purtroppo – ha detto in diretta Facebook – abbiamo appreso da Roma di un taglio alle consegne per il mese di aprile. Siamo costretti a riprogrammare per le varie categorie”.

“In pratica – ha detto Toti – ad aprile riceveremo da AstraZeneca circa 60mila vaccini in meno di quelli previsti, come ci ha comunicato il commissario della Protezione civile, pertanto occorre rifare tutti i conti. Il commissario Figliuolo mi ha comunicato che AstraZeneca è in difficoltà con le consegne e forse potrebbero aumentare i vaccini Pfizer e Moderna, ma al momento non lo sappiamo”.

... » Leggi tutto