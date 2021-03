Fratelli d’Italia e Roberto Tomatis (Lega) incontrano il comandante dei carabinieri: “Ad Albenga un thriller sociale”

Albenga. Proseguono gli incontri istituzionali provinciali sulla sicurezza di Roberto Tomatis (Lega) insieme ai vertici provinciali e regionali di Fratelli d’Italia; Claudio Cavallo commissario provinciale, Alfio Sciuto e Fabio Canesi responsabili regionali per i rapporti con le FF.OO, i VV.FF e le FF.AA, e Bruno Simondo responsabile dipartimento legalità, immigrazione e sicurezza.

Dopo l’incontro con il Questore di Savona del 26 febbraio, nuovo incontro svoltosi venerdì 19 marzo presso il Comando provinciale dell’arma dei Carabinieri di Savona con il Comandante Colonnello Federico Reginato. “Il tema, mai scontato o banalizzato è quello della sicurezza ad Albenga, e fare il punto della situazione per trovare soluzioni concrete, immediate, visibili e soprattutto incisive – spiega Tomatis – Ringraziamo il Colonnello Reginato perché è stato molto attento alle nostre istanze accogliendo la nostra richiesta di incontro, ricevendoci tempestivamente. Gli abbiamo sottoposto le già note criticità e problematiche in cui versa la città di Albenga ormai da troppo tempo. Questioni ancora non risolte nonostante il grande impegno delle Forze dell’Ordine presenti sul territorio, Carabinieri, Polizia di stato, Polizia Locale e Guardia di Finanza che con grande impegno quotidianamente monitorano e presidiano il nostro territorio”.

