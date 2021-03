La Sanremo tornata sul mare non è un regalo: solo la Riviera può dare il giusto palco alla corsa

Liguria. Non possiamo che aggiungerci a tutti coloro che hanno sottolineato come il passaggio della Milano-Sanremo in Liguria (con il ritorno al suo percorso tradizionale lungo le strade delle province di Savona e Imperia) abbia costituito uno straordinario spot per il nostro territorio, con le televisioni di mezzo mondo collegate. Una diretta integrale su Raisport e poi su Raidue a partire dalle 14, quando i corridori sono scesi sull’Aurelia dal Passo del Giovo, scelta obbligata per via di una frana sul Turchino.

Poteva non essere così scontato che la corsa tornasse in Liguria fin dal Savonese per via dell’inconveniente dell’anno scorso, antefatto che va ricordato. A causa dell’emergenza Covid la gara era in programma in estate e molti sindaci liguri, a cominciare da quella di Savona, si erano opposti perché, con i molti inconvenienti che si verificavano ogni giorno in autostrada, bloccare l’Aurelia avrebbe voluto dire mettere in forse persino le normali attività di soccorso.

