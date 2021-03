Ottima Serteco: 3 a 0 in trasferta ad Alba, la vetta è più vicina

Genova. Rialza immediatamente la testa la Serteco, dopo la battuta d’arresto casalinga contro la Libellula: le giovani coccinelle di coach Barigione si impongono in trasferta con un netto 3-0 su L’Alba Volley.

Tra le titolari non spicca il nome di Francesca Parise, ferma per alcuni problemini fisici. Avvio di gara non brillantissimo delle coccinelle che si ritrovano sotto di diversi punti, ma con una grande reazione la rimonta riesce e il primo set viene portato a casa 21-25.

