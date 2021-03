“Perle dal Bar della Coop”: ascolta le frasi degli altri clienti e pubblica le più buffe su Facebook

Albenga. “Se mi dessero un euro per tutte le volte che ti penso, ti penserei”. “Ieri ho incontrato tuo marito ma non mi ha visto” “Sì, me l’ha detto”. “Come diceva mio nonno, se il gallo canta ha fatto l’uovo”. Sono solo alcune delle tante, buffe frasi riportate sulla pagina Facebook “Perle dal Bar della Coop“: protagonisti delle involontarie gag sono i clienti del bar Le Serre dell’omonimo centro commerciale di Albenga.

A dare vita all’iniziativa è stato Alberto Tondella, un affezionato cliente del bar che ha deciso di raccogliere in uno spazio virtuale tutte le frasi che lo fanno sorridere che riesce a cogliere dai discorsi degli altri avventori. “Io lavoro vicino al bar – racconta – lo frequento da 5 anni a colazione, a pranzo e per l’aperitivo, capita anche spesso di usarlo come ufficio. Seduto al tavolino, senza fare particolare sforzo ma prestando un minimo di attenzione, sento cosa dicono le persone sedute nei tavolini vicino al mio. Qualcuna mi viene suggerita anche dalle stesse bariste”.

