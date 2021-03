Piediluco: Rowing e Murcarolo in evidenza nella prima gara nazionale

Genova. Nel weekend il lago di Piediluco ha ospitato il primo appuntamento remiero nazionale della stagione 2021 sulla distanza olimpica. Un’utile occasione per fare esperimenti in chiave azzurra e per iniziare a verificare potenziali equipaggi in grado di ben figurare ai prossimi Tricolori.

In copertina il 4 di coppia Junior composto da tre vogatori del Rowing Club Genovese (Andrea Chiappini, Andrea Devoli, Filippo Brissolari) e uno della Sportiva Murcarolo (Lorenzo Caprile). L’armo è protagonista di una bellissima regata e si impone con quasi tre secondi di margine su Tritium-Caprera e Moltrasio.

