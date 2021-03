Savona, al liceo Chiabrera-Martini il giornalino scolastico diventa online: nasce “Lo Skeptron”

Savona. Spesso abbiamo parlato dei nostri istituti raccontandoli come se fossero un mondo “in quarantena”. La dad, unita alla mancanza di contatto e di continuità, sembrava quasi aver impossibilitato le scuole a realizzare progetti freschi ed innovativi. C’è chi però ha provato ad alzare la testa e, nonostante le difficoltà del caso, è riuscito a portare avanti gli obiettivi prefissati ad inizio anno.

È il caso del liceo Chiabrera-Martini, riuscito il 2 marzo a lanciare “Lo Skeptron” (www.loskeptron.eu), giornalino scolastico nato da un’idea dei rappresentanti d’istituto e sostenuto con convinzione prima dal dirigente scolastico, il professor Alfonso Gargano e poi dalla professoressa Emanuela Antibo, referente e supervisore del progetto. “Un’iniziativa azzeccata per un liceo come il nostro – è il commento del preside – la quale permette il confronto diventando punto di riferimento per i ragazzi”.

