Serie B: la Consorzio Global cade in trasferta contro lo Zephyr Trading

Genova. Per la prima volta in questo campionato di Serie B la Consorzio Global Colombo Genova non vince neppure un set e cade 3 a 0 (25-18, 25-21, 25-18 i parziali) a Santo Stefano Magra contro lo Zephyr Trading Spezia.

Il punteggio non è bugiardo, anzi sottolinea la prestazione incolore dei bianconeri che si sono presentati al match in formazione rimaneggiata senza L. Porro, Falleri, Rampa e Moschese a cui si è aggiunto Matani pochi minuti prima del via.

