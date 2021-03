Serie C femminile, l’Albisola non lascia scampo all’Albenga: 3 a 0

Albisola Superiore. Dopo un lungo stop, la formazione dell’Albisola impegnata in Serie C femminile è tornata ieri in campo. La sfida contro l’Albenga si preannunciava ostica e visto il periodo prolungato senza gare agonistiche poteva nascondere qualche insidia.

Le biancoazzurre hanno però sfoderato una prestazione maiuscola, archiviando la pratica ingauna con tre punteggi netti: 25-13, 25-17, 25-20. Nota particolarmente positiva per lo staff tecnico, l’impatto sulla gara, visto che le due precedenti vittorie erano arrivate dopo aver subito lo scotto di aver perso il primo set.

