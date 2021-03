Tag Heuer Vela Cup, Chiavari vivrà un weekend a gonfie vele

Chiavari. Giugno si aprirà con un weekend a gonfie vele. Si è rimessa in moto la macchina organizzativa della Tag Heuer Vela Cup e anche per l’edizione 2021 ha scelto Chiavari come sede privilegiata. Già lo scorso anno Marina di Chiavari-Calata Ovest era stata identificata come sede ideale per dare avvio a quello che rappresenta il primo grande circuito di regate aperto a tutti, con tappe itineranti in tutta Italia, promosso e organizzato dal Giornale della Vela.

L’appuntamento è stato fissato per il primo fine settimana di giugno, sabato 5 e domenica 6, con un’iniziativa, che non vuole rivolgersi soltanto agli appassionati di vela ma che coinvolgerà l’intera città.

... » Leggi tutto