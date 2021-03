Vaccino Covid per medici e infermieri: le ragioni di chi dice sì, chi è no vax e chi vuole solo Johnson&Johnson

Savona. Chi lo rifiuta, chi ne attende un altro e chi lo ha già fatto. Anche tra gli operatori sanitari, così come tra tutti gli italiani, ferve il dibattito: non tutti sono favorevoli al vaccino contro il Covid-19. Su di loro da qualche settimana si sono accesi i riflettori, in Liguria soprattutto dopo il cluster al San Martino, e c’è chi propone di renderlo obbligatorio o di licenziare coloro che lavorano in ambito sanitario e decidono di non ricevere la loro dose.

Ne sono un esempio le parole del presidente Giovanni Toti che prima aveva proposto una legge regionale e poi il demasionamento per il personale sanitario che ha deciso di non vaccinarsi. Duro anche Bassetti, che pochi giorni fa ha dichiarato: “Fuori dagli ospedali i sanitari che non si vaccinano”. A tal proposito era intervenuta anche l’Inail affermando che in caso di contagio sul lavoro, il risarcimento per l’infortunio è garantito anche a chi rifiuta il vaccino.

