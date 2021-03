“Eccellenze in digitale”: il webinar della Camera di Commercio per lavoratori e imprese

Liguria. “Formare gratuitamente imprenditori, dipendenti, collaboratori e tirocinanti sulle competenze digitali di base e sull’uso di strumenti essenziali per superare la terza ondata di una pandemia che ha colpito con forza le aziende. È l’obiettivo di ‘Eccellenze in Digitale 2020-2021‘, la nuova edizione del progetto di Unioncamere supportato da Google, il cui obiettivo è aiutare le imprese italiane a far crescere le competenze dei propri lavoratori. Grazie al finanziamento di 1 milione di euro da parte di Google.org, la nuova edizione del progetto prende il via martedì prossimo con i webinar organizzati dai Punti Impresa Digitale (PID) delle Camere di Commercio”.

E’ quanto annunciano dalla Camera di Commercio di Riviere di Liguria in merito al webinar di formazione che si terrà domani, martedì 23 marzo, dalle 15 alle 17. L’incontro sarà intolato ‘Un DNA digitale per fronteggiare le emergenze: strumenti di apprendimento e di analisi per gestire la propria presenza online‘. L’accesso è aperto a tutti i lavoratori delle imprese di Imperia, La Spezia e Savona tramite iscrizione da effettuare attraverso la compilazione e l’invio del form.

