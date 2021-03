Imperia. Sabato scorso, alle Piscine di Albenga, è andata in scena la IV Prova Regionale del Ponente ligure, categoria Esordienti. Per la Rari Nantes Imperia sono scesi in acqua gli Esordienti A, guidati da Davide Dreossi: Roberta Ascheri, Frida e Linus Callari, Gianluca Gandolfo, Alexandra Lupi, Pietro Novaro, Martina Rigardo, Siria Tassone, Massimo Vander Auwera, Giada Viacava.

