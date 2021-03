Imperia, il Comitato San Giovanni sostiene la Lilt nella settimana della prevenzione

Imperia. In occasione della campagna di sensibilizzazione che la LILT Lega italiana per la lotta contro i tumori promuove su tutto il territorio nazionale, in svolgimento proprio questa settimana, finalizzata alla diffusione di una prevenzione sempre più attenta ed efficace per sconfiggere questo terribile male, anche il Comitato san Giovanni di Imperia vuole essere al fianco di questa importante iniziativa che si rinnova ormai da tanti anni, ricordando a tutti gli amici dell’associazione, alla nostra gente del ponente ligure che parte del ricavato del volume “1981-2020 quarant’anni di storia “ dedicata al Comitato san Giovanni e alla locale Accademia dello Stoccafisso, sarà destinato a sostenere la benemerita attività svolta dalla sezione di Sanremo-Imperia della LILT.

