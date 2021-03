La Liguria riparte con 2mila vaccini AstraZeneca, da stasera possono prenotare i 75-79enni

Genova. Sono ripartiti con 2.090 iniezioni i vaccini AstraZeneca somministrati in Liguria dai medici di medicina generale. È il dato fornito in conferenza stampa dal presidente Giovanni Toti nel primo giorno di riattivazione degli hub per vulnerabili e categorie prioritarie dopo il via libera dell’Ema e la rimozione del blocco da parte dell’Aifa.

“Oggi sono stati fatti complessivamente 7.071 vaccini – ha spiegato il presidente della Regione – quindi ci stiamo avvicinando alla soglia dei 45mila vaccini alla settimana che avevamo promesso. I medici di medicina generale hanno prenotato ad ora 67-559 appuntamenti, alcuni per l’intero ciclo, altri solo per la prima dose”.

... » Leggi tutto