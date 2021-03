Morta sul monte Zatta, aperta una raccolta fondi in memoria di Elisa Martina Enrile

Genova. Una raccolta fondi in memoria di Elisa Martina Enrile, la specializzanda del San Martino originaria di Finale Ligure che ha perso la vita la settimana scorsa durante un’escursione sul monte Zatta nell’entroterra ligure, perché “la sua inspiegabile e tragica morte e il vuoto che lascia in ognuno di noi non siano vani”.

A lanciare l’iniziativa alcuni giorni fa è stato un gruppo di amici della giovane. “L’importo sarà devoluto da me personalmente alla sua famiglia per poter essere devoluto a un ente benefico che la famiglia sceglierà per un progetto in nome e in memoria di Martina”, spiega Romina Drago, che la conosceva da molti anni.

