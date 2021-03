“Spiati da un gps e schiavi dell’algoritmo”, anche a Genova il primo sciopero dei lavoratori Amazon

Genova. Quello di oggi, secondo i sindacati che lo hanno organizzato, è il primo vero grande sciopero nazionale dei lavoratori di Amazon. E per lavoratori di Amazon si intende tutta la filiera del colosso dell’e-commerce, dai dipendenti dei centri logistici agli amministrativi fino – la parte più cospicua – la galassia di corrieri e padroncini che lavorano in appalto per il gruppo.

Anche a Genova lo sciopero si è tradotto con uno stop dal lavoro di 24 ore in questi lunedì 22 marzo e con un presidio davanti al centro di smistamento logistico di Amazon a Campi, inaugurato pochi mesi fa. Oggi dallo stabilimento non è partita neppure una consegna.

