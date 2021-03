Bestemmie, filmati porno e apologia di fascismo per impedire le interrogazioni: così agivano i ‘disturbatori’ della Dad

Genova. Parolacce, bestemmie, filmati porno condivisi sulla lavagna virtuale e anche apologia di fascismo con qualche ‘burlone’ che sovrapponeva l’audio di Faccetta nera alla voce del prof.

E’ quanto hanno appurato gli investigatori della polizia postale di Genova, da cui è partita l’inchiesta D(e)ad che ha portato alla denuncia di quattro giovani, di cui un minorenne per interruzione di pubblico servizio e accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Nessuno degli indagati e genovesi, ma sono genovesi alcuni degli studenti che partecipavano alla chat visto che l’indagine è partita proprio dalla denuncia dei dirigenti scolastici di alcuni istituti superiori genovesi a cui se ne sono rapidamente aggiunti molti altri in tutta la Liguria e non solo.

