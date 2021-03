Caos e code ad Alassio Salute, Bogliolo: “Sfogo di un professionista amareggiato, coinvolgere i medici di famiglia”

Regione. Dopo i problemi rilevati stamattina circa le prenotazioni e vaccinazioni delle persone con età 79-75 per quanto riguarda Alassio Salute, lo stesso direttore del centro che stamattina aveva sollevato il caso, dottor Francesco Bogliolo, precisa: “Il mio è stato lo sfogo di un professionista amareggiato perché, purtroppo, oggi non ha potuto svolgere il proprio lavoro (in tema di prenotazioni), e non certo per scelta. Voglio sottolineare, inoltre, a scanso di equivoci, che il mio sfogo non era rivolto a Liguria Digitale, contro cui non ho nulla: il loro software funziona molto bene e collaboriamo in maniera molto produttiva con loro anche per quanto riguarda la telemedicina. Si tratta di un partner affidabile. E se le mie parole sono state fraintese, mi scuso”.

“Quello che, invece, non comprendo, e allo stesso modo anche diversi colleghi – prosegue -, è perché i medici di medicina generale che si rendono disponibili a vaccinare le persone e i cittadini sopra i 70 anni non debbano essere messi in condizione di farlo. Abbiamo dimostrato di avere un know-how organizzativo eccellente e siamo pertanto perfettamente in grado di svolgere questo tipo di lavoro. Il nostro esclusivo interesse è quello di metterci al servizio del cittadino, lavorando di squadra, anche con la nostra Asl, per vincere questa battaglia. Il nostro obiettivo è di riuscire a vaccinare più persone possibili nel minor tempo possibile. Siamo più che disponibili in tal senso e chiediamo solo di essere messi nelle condizioni di poterlo fare”.

