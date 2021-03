CNA Imperia: «Soddisfazione per la nuova disciplina delle soste nel primo tratto di via Nazionale»

Imperia. Con deliberazione di Giunta del Comune di Imperia, su proposta dell’assessore alla viabilità, Antonio Gagliano, relativa alla modifica della disciplina delle soste nel primo tratto di via Nazionale a vantaggio delle attività commerciali presenti, vengono accolte le istanze avanzate da numerose attività dell’area di Castelvecchio: l’Ordinanza numero 88 del 22 marzo, infatti, introduce parcheggi a pagamento nel primo tratto della via, salvaguardando nel contempo le aree a sosta libera presenti nelle strade adiacenti al fine di mitigare il disagio per i residenti della zona.

