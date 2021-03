Covid, sì alla revisione del piano regionale e potenziamento della campagna vaccinale

Liguria. Lungo dibattito ieri per il Consiglio regionale straordinario dedicato alla campagna vaccinale. Diversi i punti trattati e gli ordini del giorno presentati e discussi durante le fasi della seduta.

Con 11 voti a favore (minoranza) e 17 contrari (maggioranza) è stata respinta la mozione 15, presentata da Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) e sottoscritta dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta ad attivarsi per realizzare una sezione specifica e facilmente consultabile sul portale della Regione sull’andamento delle vaccinazioni anti Covid che renda pubblica l’informazione, in tempo reale, con i dati sui vaccini somministrati ai cittadini liguri, non solo rispetto al numero delle vaccinazioni effettuate, ma anche sulla distribuzione per categorie per fasce d’età professionali e per luoghi di somministrazione. Nel documento si rileva che l’Emilia Romagna dal 6 gennaio ha messo online, aggiornati in tempo reale il numero di vaccini anti-Covid fatti, sul portale della Regione, in homepage e, nella sezione ‘Salute’, suddivisi per genere e classi d’età.

