Da Loano a Hollywood: Renzo Sinacori nel cast stellare di “The House of Gucci” con Al Pacino, Lady Gaga e Jared Leto

Loano. “Esperienza emozionante, rimarrà sicuramente un bel ricordo, ma non credo che ora la mia vita venga stravolta”. Così il loanese, siciliano d’origine ma ligure d’adozione, Renzo Sinacori, volto noto per i savonesi, commenta il suo esordio nel cinema internazionale. Infatti, a febbraio è stato scelto per interpretare un ruolo nel nuovo film americano “The House of Gucci” al fianco di due giganti di Hollywood come Lady Gaga e Al Pacino.

Sono iniziate il 17 marzo scorso e terminate pochi giorni fa, in Lombardia, tra la pianura e uno dei laghi, tra Milano e Como, le riprese del film, che vanta la regia di Ridley Scott, tratto dall’omonimo libro del 2001, con le due star di Hollywood nelle vesti di protagonisti del film di stampo crime. La pellicola racconta la storia della famiglia Gucci e prende spunto dagli eventi che hanno portato Patrizia Reggiani ad organizzare l’omicidio dell’ex marito Maurizio Gucci.

... » Leggi tutto