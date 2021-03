Deiezioni canine nei giardini di Zinola, il sindaco Caprioglio alle mamme: “Faremo più controlli”

Savona. Dopo la lettera indirizzata al primo cittadino di Savona Ilaria Caprioglio da alcune mamme, ecco la risposta del primo cittadino savonese sulla vicenda delle deiezioni canine nei giardini di Zinola.

“Gentilissime, ho letto con estrema attenzione la Vostra lettera e condivido le Vostre preoccupazioni. Proprio con riferimento al difficile rapporto fra alcuni proprietari di cani ed i cittadini, già nel 2018 ho voluto individuare regole chiare di convivenza promuovendo l’adozione in Consiglio comunale del “Regolamento della convivenza civile ed etica”. Tale Regolamento ha permesso di porre in capo ai proprietari di cani precisi obblighi volti al mantenimento dell’igiene e della sicurezza delle varie aree cittadine. Infatti ho voluto introdurre, in aggiunta alla previsione della raccolta delle deiezioni solide, l’obbligo di utilizzo della bottiglietta d’acqua per ripristinare i luoghi interessati dalle deiezioni solide e liquide anche al fine di sollecitare l’attenzione dei padroni sul mantenimento della pulizia e dell’igiene del suolo pubblico e delle aree private ad uso pubblico” afferma il sindaco Caprioglio.

