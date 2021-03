Italiana Coke e qualità dell’aria in Valbormida, Giampedrone: “In corso monitoraggi aggiuntivi di Arpal”

Regione. Durante il consiglio regionale di oggi, Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutti i gruppi, in cui ha chiesto alla giunta a che punto è l’attuazione del piano per il risanamento dell’aria in Val Bormida, che era stato predisposto con la Provincia, e dello spostamento delle centraline, in seguito alla rilevazione di alti livelli di benzene e benzopirene, in considerazione dei dati riportati nella sentenza del Consiglio di Stato.

Il consigliere ha ricordato che la sentenza ha reso obbligatorie le prescrizioni ambientali dell’Ai, compresa quella che prevede i monitoraggi in continuo ai camini.

... » Leggi tutto