Serie A2: la Locatelli non sfigura con la capolista Como

Genova. Si ferma la bella striscia di imbattibilità delle lontre dell’US Locatelli di fronte alla capolista Como. Le lariane griffate Recoaro infatti, in trasferta nella città della storica mascotte del loro sponsor, il mitico Capitan Trinchetto, ottengono una vittoria “chiara e limpida”, ma anche sofferta e ben più faticosa di quanto non dica il +5 finale.

Alle 15 in punto Rondoni dà il via ad una gara molto attesa tra le prime due squadre in classifica, la favoritissima Como e la sorpresa Locatelli e, ad onta del vantaggio ottenuto dalla lariana Giraldo in superiorità numerica, è proprio la Locatelli che approccia meglio la partita, pervenendo presto al pareggio, con Bianco che trasforma a sua volta la prima espulsione a favore (va detto, discutibile) con una bomba imprendibile per l’ottimo estremo difensore opposto, Ginevra Frassinelli, e nell’azione successiva riportandosi virtualmente in testa alla classifica col primo vantaggio siglato da capitan Nucifora dal centro. Solo al termine della terza espulsione consecutiva fischiata a favore di Como, una ingenuità di Rossi che allontana palla dopo il fallo, Fisco da posizione 2 infila Avenoso con un missile sul palo corto.

