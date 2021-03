Coronavirus, residenti in Italia ma stranieri: «Impossibile farsi vaccinare»

Vallecrosia. «In Italia non posso né prenotare né comprare il vaccino. In Germania nemmeno». A raccontare una vera e propria odissea affrontata per vaccinarsi contro il Covid-19 è Ulla Schrödel, svedese di 76 anni ma dal 2017 residente a Vallecrosia con il marito, tedesco di 79 anni. Una situazione, quella in cui si trovano i due coniugi, uguale a quella di altri centinaia di stranieri che hanno scelto di vivere stabilmente in Italia dopo la pensione. Ma che, come nel caso di Ulla, non sono iscritti al sistema sanitario nazionale in quanto residenti da meno di cinque anni.

