Costa Crociere: Mario Zanetti è il nuovo direttore generale

Genova. Costa Crociere annuncia importanti cambiamenti nella sua struttura organizzativa, per prepararsi alla ripresa delle sue crociere e sostenere la sua crescita di lungo periodo.

Mario Zanetti è stato promosso Direttore Generale di Costa Crociere, assumendo il ruolo che era stato temporaneamente ricoperto da Michael Thamm, Group CEO, Costa Group & Carnival Asia. Nella sua nuova posizione, Mario Zanetti supervisionerà Costa come un unico marchio in tutto il mondo, compresa l’Asia, con l’obiettivo di guidare Costa a rafforzare la sua leadership in Europa, Sud America e Asia, e garantire una crescita redditizia e sostenibile a lungo termine.

... » Leggi tutto