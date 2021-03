Diano Marina, Incompiuta e Ciclovia: il punto con il vicesindaco Cristiano Za Garibaldi

Diano Marina. «Una cosa è certa, aldilà dell’indubbio valore ambientale, paesaggistico e panoramico, senza la messa in sicurezza definitiva dell’Incompiuta la Ciclovia tirrenica non avrà mai nessun senso nel Dianese. Senza un collegamento con Imperia sarebbe una infrastruttura inutile e costosa per collegare solo i comuni costieri del Golfo dianese», così il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici del Comune di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi che torna sui lavori di messa in sicurezza della strada a mare tra il capoluogo e la Città degli Aranci.

... » Leggi tutto