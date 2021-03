Incidenti mortali, A10 e Aurelia in paralisi, l’assessore regionale Berrino: «Ministero deve intervenire»

Genova. «”Gravissimo incidente il 23 marzo in A10 a Celle”, “Incidente mortale il 23 marzo sulla A26 Genova Voltri”: questa la cronaca di ieri, non diversa da quella che stiamo leggendo sui giornali da settimane. Una situazione inaccettabile. Il ministero dei Trasporti ha l’obbligo e il dovere di verificare, ponendo regole a cantieri autostradali consecutivi e cambi di carreggiata che ormai vengono considerati come normalità»

