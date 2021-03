Priorità alla scuola e Cobas: venerdì 26 anche a Genova sciopero e protesta

Genova. Venerdì 26 marzo protesta in 60 città contro la didattina a distanza e per la ripartenza in presenza e in continuità di tutti gli istituti scolastici, dal nido all’università, non oltre il 7 aprile.

La mobilitazione è stata indetta da Priorità alla Scuola in concomitanza con lo sciopero proclamato dai Cobas, a cui ha già dato la sua adesione il Coordinamento Nazionale Precari Scuola. A Genova l’appuntamento è alle 9.30 sotto il provveditorato di via Assarotti.

