Anche Varazze aderisce all’iniziativa “M’Illumino di meno”

Varazze. Il Comune di Varazze, anche quest’anno aderisce, in collaborazione con le scuole del distretto varazzino e col porticciolo turistico Marina di Varazze, all’iniziativa “M’illumino di Meno”, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ideata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2 per chiedere ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci che non sono indispensabili, in programma venerdì 26 Marzo 2021.

Il programma è dedicato al cosiddetto “Salto di specie”: La sfida è quella di “raccontare l’evoluzione ecologica nel sistema di vita da adottare per uscire migliori dalla pandemia; i cambiamenti fatti o futuri dal modo di abitare, all’alimentazione ed all’economia circolare, oltre alla promozione di buone pratiche per la sostenibilità ambientale”.

