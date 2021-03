Covid a Palazzo Sisto a Savona, Caprioglio a Santi: “Stupita dalle sue dichiarazioni, era in comune venerdì. Ora faccia chiarezza”

Savona. “Santi ha detto a IVG di non essere più andato in municipio dall’11 marzo? Ma ha avuto un colloquio con me, nel mio ufficio, la mattina di venerdì 12 marzo”. La rivelazione è del sindaco Ilaria Caprioglio, che così contribuisce ad infittire (e a far salire la tensione in seno alla maggioranza) il mistero intorno ai casi di positività al Covid-19 registrati a Palazzo Sisto a Savona.

Nei giorni scorsi i rappresentanti del M5S avevano inviato al primo cittadino una lettera chiedendo notizie sugli ultimi casi di coronavirus in Comune. Tra le pieghe della vicenda si erano insinuate le “voci di corridoio” secondo cui Pietro Santi, assessore ai lavori pubblici, potrebbe essersi recato in municipio nonostante presentasse già i sintomi del Covid-19.

