Covid, il savonese rischia la zona rossa. Toti: “Incidenza superiore al resto della regione”

Liguria. La Liguria resterà in zona arancione anche la prossima settimana. Niente passaggio in zona rossa nemmeno questa volta, alla luce dei dati che domani emergeranno dal monitoraggio Iss-ministero della Salute in base al quale il ministro Speranza emetterà le ordinanze che determinano eventuali cambi di colore.

Anzi: “La Liguria sarebbe l’unica regione gialla del Nord Italia – spiega in conferenza stampa il governatore Giovanni Toti anticipando il report del venerdì -. Con un Rt 1 esatto nel valore inferiore dell’intervallo di confidenza la Liguria sarebbe in uno scenario di rischio basso. Ovviamente non siamo zona gialla perché il decreto Draghi la congela ino al termine delle vacanze pasquali, ma direi che è un buon risultato soprattutto per coloro che hanno rispettato le regole per mantenere la nostra regione piuttosto immune”.

... » Leggi tutto