Fondi per ponti e viadotti, Muzio (Forza Italia): “Bene le risorse ma alla Liguria solo il 3%”

Genova. “Ben vengano le risorse per ponti e viadotti stanziate dal decreto del ministero delle Infrastrutture su cui oggi è stata raggiunta l’intesa in Conferenza Stato-Città, ma alla Liguria solo il 3% delle risorse”, lo dice il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare.

“Grazie a questi fondi, destinati alle Città Metropolitane e alle Province, si potranno realizzare interventi importanti per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie non autostradali: il monitoraggio anche tecnologico degli elementi strutturali, l’adeguamento delle barriere di sicurezza, il rafforzamento dei piloni, opere di demolizione e ricostruzione”, continua.

