Ginnastica Libera, tante soddisfazioni e utili indicazioni dal campionato Confsport

Spotorno. Il gruppo Elite della Ginnastica Libera ha gareggiato domenica 21 marzo, a Sarzana, per il campionato Confsport, organizzato dalla società Ecole, alla quale va il merito per i protocolli seguiti; una prova pedana per le atlete spotornesi per testare sia esercizi nuovi sia per i prossimi campionati.

Sara Carello, per la categoria Junior 1, scende in pedana con due esercizi nuovissimi; molta l’emozione per lei nella palla, mentre nell’esercizio al nastro si fa più sicura: un quarto posto per lei, ma saprà rifarsi sicuramente alla prossima competizione.

