Genova. Incidente questa mattina in corso Gastaldi nei pressi dell’incrocio con via Barrili, nella zona di San Martino. Uno scooterista ha tamponato un’auto ed è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia locale. L’uomo a bordo dello scooter è stato portato in codice giallo al vicino ospedale San Martino in condizioni non gravi.

... » Leggi tutto