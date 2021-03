Tasse, ad Alassio niente Cosap e Tosap per i tavoli all’aperto

Alassio. “Speravamo davvero di poter dare questa notizia – Patrizia Mordente, coglie al volo il nuovo Decreto Sostegni 2021 per trasformarlo in azioni a favore delle categorie più colpite dall’emergenza sanitaria in corso – Il Decreto Sostegni ha infatti disposto l’esonero fino al 30 giugno 2021 del pagamento di quei canoni che fino ad oggi conoscevamo come Tosap e Cosap, assorbiti dal 2021 dal nuovo Canone Unico Patrimoniale”.

“L’esonero – aggiunge l’assessore al Commercio Fabio Macheda – riguarda i pubblici esercizi, bar e ristoranti. Non solo: un’ulteriore proroga dal 31 marzo al 31 dicembre 2021 delle “modalità semplificate di presentazione delle domande di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e di misure di stanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili”.

