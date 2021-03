Ceriale. Si è ribaltata questa sera intorno alle 19.30, per cause ancora da accertare, un’auto a Ceriale. A rimanere ferito il conducente della vettura, un uomo che è stato trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure.

Fortunatamente il ferito non ha riportato grandi traumi durante il ribaltamento dell’auto: per lui è stato disposto un codice giallo per una probabile frattura a una spalla.

