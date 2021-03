Autostrade, dall’Antitrust 5 milioni di multa per non aver ridotto i pedaggi con i cantieri

Genova. Le corsie ridotte a causa dei cantieri, ma i pedaggi non sono stati adeguati al servizio offerto: per questo motivo l’Antitrus ha sanzionato per 5 milioni di euro Autostrade per l’Italia Spa per pratica commerciale scorretta «La società – si legge in una nota dell’Antitrust – non ha adeguato né ridotto il pedaggio nei tratti in cui si registrano critiche e persistenti condizioni di fruibilità del servizio autostradale con lunghe code e tempi di percorrenza elevati, causati dalle gravi carenze da parte della società nella gestione e nella manutenzione delle infrastrutture che hanno richiesto interventi straordinari per la messa in sicurezza».

L’istruttoria era stata avviata lo scorso 10 giugno dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: la pratica commerciale scorretta è stata accertata in relazione alla gestione dei cantieri e dei pedaggi sulla A26, A12, A7, A10 e A16, ovvero le tratte dove maggiormente si sta lavorando per le manutenzioni.

