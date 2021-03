Autostrade, Muzio (Fi-Lp): “Dopo la sanzione dell’Antitrust avanti con le iniziative per risarcire i cittadini”

Regione. “Il provvedimento con cui l’Antitrust ha sanzionato Autostrade con una multa da 5 milioni di euro per pratica commerciale scorretta in relazione al pagamento dei pedaggi nei tratti interessati da lavori, e perciò soggetti a condizioni di fruibilità critiche, conferma la bontà della battaglia che Regione Liguria sta portando avanti in questi anni per vedere tutelati i diritti dei cittadini”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia-Liguria Popolare.

“Nella mia veste di consigliere regionale ho proposto diverse iniziative in questa direzione, l’ultima delle quali discussa in consiglio lo scorso 9 marzo: attraverso un’Interrogazione ho chiesto alla giunta Toti di sostenere le istanze degli utenti e delle associazioni volte ad ottenere un giusto risarcimento per i disagi subiti. Poiché non può essere in via diretta la Regione a promuovere un’azione collettiva, mi sono messo personalmente a disposizione in tal senso”.

