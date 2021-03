Bucci ultrafragile ma riceve l’AstraZeneca: “Non so perché ma sono la prova che non bisogna temerlo”

Genova. “Non so perché mi sia stato somministrato un vaccino o un altro, queste sono cose che vengono decise dai medici e bisognerebbe chiederle ai medici, ma sono contento di avere avuto il vaccino AstraZeneca perché in questo modo diamo un messaggio a tutti i genovesi, ovvero che non c’è nulla da temere”.

Il sindaco di Genova Marco Bucci, 61 anni, e che oggi è stato vaccinato in quanto appartenente alla categoria degli ultrafragili, non ha spiegato come mai, nonostante le linee guida ministeriali sconsiglino l’uso del farmaco anglosvedese per gli ultrafragili.

