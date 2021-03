Covid, Bassetti: “No a cure fai da te, evitare terapie passaparola”

Liguria. “Il Covid è una malattia infettiva e come tutte le malattie, e non solo infettive, deve essere gestita dai medici”.

A ribadirlo è Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive dell’ospedale San Martino, che questa sera, nel consueto punto stampa, si è espresso contro chi, accertata la loro positività al Covid, ricorrono ai farmaci di autoprescrizione, una pratica che sembra essere molto in voga anche in Liguria. La malattia infettiva infatti è potenzialmente letale per questo è opportuno combatterla con l’aiuto di un esperto.

