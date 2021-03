Covid, verso il no alle zone gialle fino al 30 aprile. Toti: “Sarebbe disastroso”

Liguria. Fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancioni e rosse: nessuna zona gialla quindi. E’ questo l’orientamento che emerge al termine della cabina di regia Covid sul nuovo decreto in discussione in queste ore tra i tavoli del governo.

Le misure dovrebbero essere in vigore fino a fine mese e l’unica novità dovrebbe riguardare il ritorno in classe fino alla prima media anche in zona rossa. Per il resto dovrebbero essere confermate tutte le restrizioni.

