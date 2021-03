Spotorno. Si è verificato questa sera qualche minuto dopo le 20.30 un tamponamento sull’A10 al livello di Spotorno.

A essere coinvolte due autovetture, una con a bordo una donna incinta. Sul posto per prestare le prime cure la Croce Rossa di Vado Ligure che ha accompagnato da donna in dolce attesa all’ospedale San Paolo di Savona per accertamenti.

