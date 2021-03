Modificata la legge regionale sugli affitti ad uso turistico, Berrino: “Prosegue la lotta all’abusivismo”

Regione. La giunta regionale della Liguria ha approvato oggi, su proposta dell’assessore al turismo Gianni Berrino, due emendamenti alla legge regionale 32/2014 ‘Testo unico in materia di strutture ricettive e di imprese turistiche”.

Con il primo emendamento vengono abrogate le disposizioni della legge regionale che la pongono in contrasto con le disposizioni introdotte dalla Legge 178/2020 (legge di bilancio). Nel dettaglio, sono due le innovazioni apportate dalla norma nazionale che riguardano gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (Aaut): vengono individuati ad un massimo di quattro gli appartamenti affittati ad uso turistico nell’ambito del territorio nazionale. Sopra i quattro viene introdotta la ‘presunzione’ che la locazione sia svolta in forma imprenditoriale, pertanto si è dovuta adeguare la normativa regionale eliminando il numero massimo di tre appartamenti in ambito comunale, sopra i quali era necessario o costituirsi in Cav o affidarsi ad un professionista.

... » Leggi tutto