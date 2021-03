Piazza Montano, in arrivo nuovo attraversamento a raso alternativo al sottopasso

Genova. In arrivo un nuovo attraversamento pedonale in piazza Montano, storico snodo viario di Sampierdarena, incasellato tra via Cantore e via Degola e di fronte alla stazione ferroviaria, e

che vede ogni giorno il transito di migliaia di genovesi.

La piazza è servita anche da un sottopasso, passaggio però non accessibile alle persone con ridotte capacità motorie e chiuso in caso di allerta meteo. Da qui l’esigenza, altrettanto storica, di trovare un’alternativa che possa essere accessibile a tutti, in sicurezza, e in ogni momento dell’anno.

