Scuola, insegnanti e genitori ancora in piazza: “I ragazzi si stanno spegnendo”

Genova. Di nuovo in piazza insegnanti, precari e genitori per chiedere il ritorno definitivo della scuola in presenza. La manifestazione a Genova si è svolta sotto il Provveditorato di via Assarotti ed è promossa da diverse associazioni che in quest’ultimo anno hanno messo in guardia contro i limiti e i rischi della Dad.

“Oggi chiediamo diverse cose e molte di queste le che chiediamo da anni – dice Eleonora Ingrassia del collettivo InSegno – come le assunzioni degli insegnanti precari e in questo momento specifico chiediamo inoltre che la scuola riapra in sicurezza”.

