Teatro, letture di libri, esposizioni d’arte: un appassionante fine settimana di eventi online in provincia

“Marzo tinge e aprile dipinge”, disse il saggio. E speriamo! Perché se questo mese d’apertura della primavera si chiude tingendo la tela del weekend con eventi a distanza, bisogna solo augurarsi che quello susseguente cambi tavolozza e completi il quadro dipingendo iniziative in presenza. Nel frattempo non ci resta che… piangere? No, l’hanno già fatto al cinema nel secolo scorso! Semmai non ci resta che godere delle migliori quarantott’ore della settimana con l’effervescenza delle teatralizzazioni, delle declamazioni e delle belle visioni da un capo all’altro della provincia.

Sabato da Savona l’attore Alessandro Bergallo porterà in scena lo spettacolo comico di teatro canzone “Ce le ho tutte!”, di cui è autore insieme ad Andrea Begnini, con la partecipazione dal vivo al contrabbasso di Federico Bagnasco. Un divertente percorso jazz di definizione di se stessi per via di negazione: provando a togliere progressivamente da sé, come tanti post-it da una parete, tutte le paure, le illusioni, i ragionamenti contorti e le false aspettative che ereditiamo e ci costruiamo nel corso della nostra esistenza, si arriverà (forse) a scoprire se resta qualcosa di noi.

