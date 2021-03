Tornano le riprese della fiction Sopravvissuti, il 2 aprile divieto di sosta in diversi quartieri di Genova

Genova. Per tutta la giornata di venerdì 2 aprile sarà istituito il divieto di sosta in diverse strade di diversi quartieri di Genova a causa dell’allestimento di un set cinematografico.

Le strade e piazze interessate dalle ore 6 alle ore 24 del 2 aprile sono:

Piazza Manin, nel tratto compreso tra l’intersezione con la Via Bartolomeo Arecco e l’attraversamento pedonale semaforizzato a monte del civico 4, ad eccezione del settore di sosta riservato ai taxi.

Piazza dello Zerbino, nel tratto compreso tra il civico 1 di Passo dello Zerbino e l’intersezione con Lungoparco Gropallo e nei settori di sosta posti a corollario dell’aiuola centrale.

Controviale di via Gramsci

Il set sarà allestito anche in via Imperiale, a San Fruttuoso.

I veicoli in sosta saranno rimossi.

... » Leggi tutto